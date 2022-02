"Corona war und ist ein digitales Trainingslager für uns alle"

War A1 für ein Corona-Szenario aus Ihrer Sicht gut genug vorbereitet?

Arnoldner: Niemand hat mit einem derartigen Szenario gerechnet, aber unsere Mitarbeiter*innen, Infrastruktur und Tools waren in gewisser Weise darauf vorbereitet. Home-Office war zum Beispiel bereits vor der Krise üblich. Die Dynamik, die sich dann entwickelte, war aber nicht erwartbar: Es ist der Motivation des A1-Teams zu verdanken, dass wir uns so rasch auf die neue Situation einstellen konnten. Wir konnten das erhöhte Telefonie- und Datenaufkommen sehr gut bewältigen und die Betreuung unserer Kund*innen weiterhin gewährleisten.

Was hat man als Provider in dieser Zeit gelernt?

Arnoldner: Eine Krise wie diese macht unserer Bedeutung als Teil der kritischen Infrastruktur sichtbar, und zwar für jeden und jede. Kein Homeschooling, kein Arbeiten von zuhause, kein digitales Entertainment ohne gut ausgebaute und funktionierende Infrastruktur. Das zeigt auch sehr deutlich, wie wichtig Investitionen in den Ausbau unserer Infrastruktur sind. Wir investieren als Unternehmen jedes Jahr circa eine halbe Milliarde Euro, allein in Österreich.

Hat es auch nachhaltige Veränderungen gegeben?

Arnoldner: Das Offensichtlichste ist die viel stärkere Flexibilisierung von Arbeitsplatz und Arbeitszeit und damit einhergehend ein neuer Führungsstil, der weniger auf Präsenzkultur aufbaut. Die Krise hat unseren internen Digitalisierungsinitiativen auch noch mal einen Booster verpasst, beispielsweise bei der Digitalisierung von Kundeninteraktionen. Sie können heute in nahezu allen unserer Länder in den A1 Live Shop gehen, in dem wir den Kund*innen auch online die beste Beratung anbieten.

Frau Kühnel, glauben Sie, dass sich durch Corona eine grundlegende Mentalität bei Unternehmen hinsichtlich Digitalisierung verändert hat? Besteht nicht die Gefahr, dass in ein paar Jahren wieder viele Dinge wie früher sind?

Kühnel: Nein, das glaube ich nicht. Der Prozess der Digitalisierung ist nicht mehr umkehrbar. Das Doppelpack Digitalisierung und Innovation verbessert unser Leben und das ist jetzt noch spürbarer durch die Pandemie. Wichtig ist, Möglichkeiten aufzuzeigen, statt mit den Ängsten zu spielen.

Was waren für Sie die größten - positiven - Überraschungen in der Krise?

Kühnel: Mich hat der Schwung überrascht, den heimische Betriebe bei den Themen Life Sciences, Künstliche Intelligenz und Umwelttechnologien entwickelt haben. Gleichzeitig haben die großen Investments in bekannte Start-ups gezeigt, dass der Gründergeist in Österreich Innovation und Digitalisierung kann. Besonders wichtig ist, dass Digitalisierung auch den Bildungsbereich befeuert hat. Die Einführung des Faches „Digitale Grundbildung“ ist ein erster Schritt, denn digitale Kompetenzbildung muss schnell und umfassend erfolgen. Greifbare und begreifbare Digitalisierung gilt es auch im Bereich der Lehre noch viel stärker miteinzubeziehen.