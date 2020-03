Tech-Konzerne spenden Schutzausrüstung

Die Corona-Krise hat mittlerweile die gesamte Welt fest in ihrem Griff. Eine der größten Herausforderungen dabei ist die mangelnde Verfügbarkeit von medizinischer Schutzausrüstung, wie Brillen und Atemschutzmasken. Nun wollen auch zahlreiche Tech-Konzerne dabei helfen, entsprechende Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.

"Wir spenden Millionen von Masken für Angestellte in Gesundheitsberufen in den USA und in Europa. Wir danken jedem Helden an der Front", schreibt etwa Apple-CEO Tim Cook auf Twitter. Laut dem US-Vizepräsidenten Mike Pence soll es sich dabei um rund 2 Millionen Atemschutzmasken handeln.