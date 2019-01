Das iPhone hat ein Riesenproblem und warum Kunden profitieren

Dieser bereitete seine Aktionäre nun auf den größten Umsatzrückgang in einem Jahrzehnt vor, der aufgrund "eines plötzlichen Verkaufseinbruchs bei Highend-Smartphones" zu verzeichnen sei. Es steht dabei außer Zweifel, dass damit in erster Linie die iPhones gemeint sind.

China wird zum Problem

Besonders alarmierend dürfte die Situation für Apple in China sein, das bislang ein großer Wachstumsmarkt war und die gesättigten Märkte in Europa und USA überdeckte. Analysten gehen davon aus, dass Apple gerade dort kräftig an der Preisschraube nach unten drehen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Und das ist wohl die gute Nachricht für Apple-Konsumenten. Nach enormen Preissteigerungen Jahr für Jahr wird Apple wohl nichts anderes übrig bleiben, als künftig wieder günstigere Modelle anzubieten.