Data Scientist: Der “sexiest” Job des 21. Jahrhunderts

Der Beruf des Data Scientist wurde vergangenes Jahr vom Harvard Business Review sogar als der “ sexiest” Job des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Mittlerweile sind einige US-amerikanische Universitäten auf diesen Zug aufgesprungen und bieten spezielle Lehrgänge mit dem Fokus Data Science an – allen voran in greifbarer Nähe des Silicon Valleys die Berkeley School of Information.

In Europa bietet etwa die Universität Konstanz seit dem Wintersemester 2013/2014 das Masterprogramm Data Analysis an. Außerdem können beim Frauenhofer-Institut in der Nähe von Köln oder bei der Data Science Academy in Karlsruhe Trainings für den Bereich Big Data besucht werden. Auch Online-Akademien wie openHPI, Coursera und Udacity haben den Trend erkannt und Kurse für Data Scientists zusammengestellt. Überdies hat die bereits erwähnte U.C. Berkeley auch ein Online-Master-Programm im Portfolio. Wer ein bisschen in die Materie hineinschnuppern möchte, findet bei udacity kostenlose Lernunterlagen für die Einführungskurse in Hadoop und MapReduce.

Der enorme Hunger nach Daten-Spezialisten kann aber von den erst kürzlich gestarteten Ausbildungslehrgängen bei weitem nicht gestillt werden. So hat eine Initiative der US-Regierung erst Mitte November verkündet, dass sie den Ausbildungskapazitäten und Universitätsprogrammen für Data Scientists mit gut 37 Millionen US-Dollar unter die Arme greifen wird.