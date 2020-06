Dell profitiert von Nachfrage in Asien

Eine starke Nachfrage aus Asien hat den Computerkonzern Dell auf Trab gehalten. Im Schlussquartal seines Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar (11,6 Mrd Euro). Der Gewinn verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar beinahe auf 927 Millionen Dollar.

Damit machte sich für Dell bezahlt, dass das Unternehmen immer mehr der lukrativen Services für seine Firmenkunden anbietet. "Unser Angebot an IT-Lösungen war niemals stärker", sagte Firmenchef und Gründer Michael Dell am Dienstag am Firmensitz im texanischen Round Rock. Mit Dienstleistungen lässt sich mehr Geld verdienen als mit reiner Hardware.

Zuversichtlich für 2011

Die Aktie stieg nachbörslich um 6 Prozent, denn mit einem derart guten Abschneiden hatten die Analysten nicht gerechnet. Zudem zeigte sich Firmenchef Dell zuversichtlich für das vor gut zwei Wochen gestartete Geschäftsjahr. Der Umsatz soll um 5 bis 9 Prozent steigen.

Zuletzt brummte das Geschäft in Asien mit einem Zuwachs von 17 Prozent. Vor allem in den boomenden Schwellenländern Indien und China wurde Dell mehr Rechner samt Drumherum los. In der restlichen Welt musste sich Dell allerdings mit mageren 3 Prozent Wachstum zufrieden geben.

(dpa)