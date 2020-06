Deutsche Post kauft Elektrofahrzeug-Hersteller

Ein Kaufvertrag sei unterzeichnet worden, die Post übernehme auch die Entwicklungs- und Produktionsrechte an den Fahrzeugen, teilte der Bonner Konzern am Dienstag mit. Zum Kaufpreis wollte sich eine Sprecherin nicht äußern. Erste StreetScooter sind bereits in einem Modellversuch für die Post im Einsatz, 20 Fahrzeuge sind im Raum Bonn unterwegs. In der Stadt am Rhein will die Post bis 2016 ihre Paket- und Briefzustellung komplett mit Elektro-Rahrzeugen erledigen.