Deutsche Telekom startet Cloud-Marktplatz

Die Deutsche Telekom will im Sommer mit dem „Business Marketplace“ an den Start gehen. Das gab der Telekom-Konzern am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs auf der Computermesse CeBIT bekannt. Mit einem ähnlichen Konzept wie Fujitsu, die vor kurzem ebenfalls einen Business App Store an den Start gebracht haben, setzt auch die Deutsche Telekom auf das Konzept, Softwarelösungen für Geschäftsanwendungen in der Cloud anzubieten.

"Kunden wollen wissen, wo Daten sind"

Der deutsche Konzern will bei seinen Kunden vor allem dadurch punkten, ein europäischer Cloud-Anbieter zu sein und strenge Auflagen in Deutschland zu genießen. „Kunden wollen wissen, wo sich ihre Daten befinden“, erklärte Dirk Backofen, Marketing-Leiter der Deutschen Telekom im Rahmen der CeBIT. Von den insgesamt 90 Rechenzentren würden 30 davon in Deutschland platziert sein. Im „Business Marketplace“ soll zudem genau gekennzeichnet sein, welche Apps in welchem Land erfasst werden. Die meisten davon werden in deutschen Rechenzentren gespeichert.

„Kunden sind auch durchaus bereit, mehr Geld zu zahlen, wenn die Daten dafür nur in Deutschland gespeichert werden“, meint Backofen. Die rosa Wolke werde ab dem Sommer zum Markenzeichen für die Deutsche Telekom-Cloud, so der Marketing-Leiter, der die „Marketplace“-Lösung auf einem Tablet präsentiert. Bis dahin wird das Konzept mit ausgewählten Nutzern getestet.