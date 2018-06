„Die CyberTrap lockte bereits Dutzende Angreifer in die Falle“

Wie viele Angreifer sind schon in die CyberTrap gegangen?

Die CyberTrap konnte bereits Dutzende Angreifer in die Falle locken. Sie nutzt das Prinzip der Täuschung. Das Ziel ist nicht, eine Attacke zu verhindern, sondern den Angreifer – nach dem Überwinden von Abwehrmaßnahmen wie Firewalls oder Intrusion Detection Systemen – mit Hilfe ausgelegter Köder in die CyberTrap-Umgebung umzuleiten. Diese ist für den Angreifer nicht von der Produktiv-Umgebung zu unterscheiden. Hier kann er dann keinen Schaden mehr verursachen, der Angriff wurde erfolgreich vereitelt. Außerdem können durch die Aktivitäten innerhalb der CyberTrap-Umgebung wertvolle Informationen über die Vorgehensweise des Angreifers gewonnen und Spuren sogar bis zum Ursprung der Attacke zurückverfolgt werden. In einem konkreten Fall haben die so gesammelten Daten, die an die Behörden zur weiteren Verfolgung übergeben wurden, zu zwei Verhaftungen geführt.

Was muss sich in der IT-Security-Welt ändern, damit es zukünftig nicht zu solchen Lücken wie bei Spectre und Meltdown kommt?

Die bekannt gewordenen Lücken Meltdown und Spectre basieren im Grunde genommen auf einem Konstruktionsfehler, der in einer überwiegenden Anzahl von Prozessoren seit 1995 besteht und niemanden störte. Bis jetzt! Neben Hardware-Problemen lassen sich jedoch Schwachstellen oder kritische Lücken noch häufiger in der verwendeten Software finden. Hier muss das Umdenken bei Anbietern und Herstellern beginnen: Sie nutzen schlecht programmierte Firmware, etwa bei IoT-Geräten. Sie bauen selbst Hintertüren ein. Sie kommunizieren schwach verschlüsselt oder gänzlich unverschlüsselt. Das ist grob fahrlässig und hier stehen sie entsprechend in der Pflicht!

