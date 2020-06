Die geheimnisvollen Wege von Facebook-Fotos

So fern und doch so nah: Wenn man bei Facebook Fotos hochlädt, dann wandern diese auf die Server der Firma in den USA - etwa in das riesige, 210 Millionen Dollar teure Rechenzentrum in Oregon, das so viel Strom verbraucht wie der gesamte Bezirk, in dem es steht. Dort werden die Fotos gespeichert, abgerufen und auch wieder gelöscht - möchte man zumindest meinen. Doch die Bilder bekommen per Upload-Befehl auch gleich ein Retour-Ticket ausgestellt: Denn sie werden auch auf Großrechner der Firma Akamai kopiert, die ein weltweites Netzwerk aus mehr als 95.000 Servern in 75 Ländern betreibt. Mehrere Hundert davon stehen in österreichischen Städten, in Wien etwa bei der Telekom Austria oder der TU Wien.

Möglichst nah beim Nutzer

In der offiziellen Kundenliste von Akamai scheint Facebook nicht auf, doch in einem anderen Dokument sehr wohl: Der Untersuchungsbericht der irischen Datenschutzbehörde nennt Akamai 13 Mal, und zwar im Zusammenhang mit der Speicherung von Fotos. "Ja, Facebook ist ein langjähriger Kunde von uns. Wir arbeiten mit ihnen weltweit zusammen”, so Akamai-CEO Paul Sagan gegenüber der futurezone. "Wir helfen ihnen etwa dabei, 250 Millionen Fotos täglich zu verarbeiten. Ähnliches tun wir für viele andere Firmen auch.”



Akamai ist ein so genanntes " Content Delivery Network” (CDN): Weil das Laden von größeren Daten wie eben Fotos oder Videos einige Sekunden dauern kann, wenn sie auf der anderen Seite des Pazifiks lagern, versucht Akamai, diese Daten so nah wie möglich an den Nutzer zu bringen - also etwa auf Server in Wien für österreichische Facebook-Mitglieder. So dauert das Laden am Bildschirm des Nutzers nicht zähe Sekunden.

Der schnellste Weg

"Wir haben ein Software-Overlay über dem Internet, das keiner sehen kann, eine Art Luftverkehrskontrolle für Internet-Daten. Wir erkennen die Anfrage des Nutzers und finden für ihn den schnellsten Weg zu dem gewünschten Inhalt”, so Sagan. "Das kann der nächst gelegene Server sein, aber wir finden auch den schnellsten Weg, sollte der Inhalt auf der anderen Seite des Globus liegen.” Nicht nur Facebook baut auf die Dienste des Content-Beschleunigers, auch Firmen wie Amazon, Microsoft, Yahoo! sowie andere Online-Netzwerke wie Bebo, Friendster oder MySpace setzen/setzten auf Akamai.

Wichtigster Kunde von Akamai ist wohl Apple - alle Downloads bzw. Streams aus dem iTunes Store (Apps, Musik, Filme) werden über das Akamai-Netzwerk abgewickelt. Die Server, die Akamai bei österreichischen Firmen und Institutionen untergebracht hat, sind in Käfigen gesichert und mit Bewegungsmeldern versehen. Wird Alarm geschlagen, werden alle Daten von den Geräten gelöscht.