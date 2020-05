Drei startet LTE-Offensive: "Verstehen Unmut der Kunden"

Den teuersten Drei-Tarif nahm Trionow zum Anlass, um auf die Preissteigerungen der vergangenen Monate und die Kritik am fehlenden Wettbewerb Bezug zu nehmen: "In anderen Ländern fangen Smartphone-Tarife erst bei 65 Euro an, während man bei uns in Österreich dafür unlimitiertes LTE-Highspeed und europäisches Datenroaming bekommt." Dass Kunden über die seinen Angaben "moderaten" Preissteigerungen nicht erfreut gewesen seien, sei verständlich.

Wenn man als Konsument aber darüber nachdenke, dass der Umsatz der Branche seit 2006 kontinuierlich sinke, sich aber etwa das anfallende Datenvolumen, das über die Netze abgewickelt werden müsse, Jahr für Jahr verdopple, und dann noch "eine völlig überteuerte Frequenzauktion mit zwei Milliarden Euro Belastungen" dazukomme, könne sich "die Wut ein bisschen legen", so Trionow. Im Vergleich zum Mitbewerb habe die Preisadaptierung bei Drei aber zu keinen großen Kundenabwanderungen geführt.