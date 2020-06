Ein Chromebook macht noch keinen Google Store

Womit Apple seit mehr als zehn Jahren erfolgreich ist, könnte zukünftig auch bei Google Schule machen. Anstelle von iPhones, iPads und Macbooks könnten in Google Stores Android-Smartphones und –Tablets auf dem Silbertablett präsentiert sowie Hands-on mit den neuesten Chrome-Notebooks angeboten werden. Der Start in zwei Elektronik-Megastores in England ist laut Google vielversprechend verlaufen.

„In der ersten Woche waren wir komplett ausverkauft “, meint ein Google-Mitarbeiter, der den Verkaufsstand in der Londoner Filiale der Elektronikkette PC World in der Tottenham Court Road betreut. Wie viele Samsung Chromebooks vor Ort verkauft wurden, wollte der Mitarbeiter auf Nachfrage der futurezone nicht verraten. Die Nachfrage sei aber enorm gewesen und auch jetzt sei das Interesse am Ausprobieren des Chromebooks weiterhin hoch, so der Google-Beschäftigte.