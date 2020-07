Einreichphase für Wiener Content Award startet

Ob innovative Spiele, spannende Kurzfilme, praktische Apps, ungewöhnliche Figuren oder ausgefallene Visuals – alle können ab sofort ins Rennen um den Content Award 2012 geschickt werden. Die ZIT, die Technologieagentur der Stadt Wien, kürt wieder spannende Projekte von Profis wie auch jungen Talenten. Bis 17. September haben diese Zeit, ihre Werke beim Bewerb einzureichen, danach entscheidet eine Jury, der diesmal auch die futurezone angehört, über die Gewinner in den Kategorien Games, animierte Shorts, mobile Applikationen und Visuals. Parallel gibt es noch einen Publikumspreis sowie diverse Spezialpreise. Kategoriegewinner bekommen 5000 Euro.

Gala im November

Einreichen können Medienschaffende sowie Firmen mit Sitz in Wien. Ebenso werden Produktionen akzeptiert, die überwiegend in Wien entwickelt wurden oder die Wien als inhaltlich relevanten Faktor aufweisen. Die ausgezeichneten Werke werden am 22. November bekannt gegeben und die Preise im Rahmen einer Gala im Media Quarter Marx verliehen.

Vergangenes Jahr setzte sich bei den Spielen der Titel Rope gegen Ludwig und Skyrama durch. Tight Lines Fishing gewann ebenso einen Sonderpreis wie das Spiel PARTS. Bei den Characters gewann 2011 das Projekt 366 Tage, bei den Shorts Heldenkanzler, bei den Apps OhMiBod, in der Kategorie Open Herr Max und die Kralle und bei den Visuals Innenweltkosmos. Viele Gewinnerprojekte der vergangenen Jahre konnten zudem nach ihrem Erfolg beim Content Award bei anderen Bewerben im In- und Ausland reüssieren.