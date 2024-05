Jetzt ist auch Twitter.com Geschichte

Elon Musks Online-Netzwerk X hat sich einen Schritt weiter vom früheren Namen Twitter getrennt. So wurde die Domain am Freitag so umgestellt, dass Twitter.com automatisch zu X.com umgeleitet wird. Zuvor war es noch umgekehrt, X.com führte nach wie vor zu Twitter.com, obwohl sonst vom alten Namen kaum noch eine Spur war.

Holpriger Umstieg

Der Umstieg auf die neue Domain war jedoch auch holprig. So wurde bereits im April damit begonnen, in X-Beiträgen Twitter.com auf X.com zu ändern.

Das Problem war, dass das auch sämtliche URLs betraf, die lediglich in Twitter.com endeten. Aus fedetwitter.com wurde also fedex.com. Ein "Geschenk" an Phishing-Betrüger, wie Sicherheitsexperte Brian Krebs in seinem Blog schrieb.

➤ Mehr lesen: Elon Musk plant Youtube-ähnliche X-Videoplattform

Twitter wurde von Musk im Oktober 2022 für einen Preis von 44 Milliarden US-Dollar übernommen. Mitte 2023 kündigte der neue Besitzer dann an, den Dienst in X umzubenennen.

Hintergrund von X.com

X.com war ursprünglich eine Online-Bank, die von Musk im Jahr 1999 gegründet wurde. Ein Jahr später fusionierte sie mit Peter Thiels Confinity zu PayPal. Das Unternehmen wurde daraufhin von eBay übernommen. Die Domain wurde 2017 von Musk zurückgekauft. Zu welchem Preis blieb aber unbekannt.

Der Buchstabe X dürfte Musk jedenfalls am Herzen liegen. Auch beim Raumfahrtunternehmen SpaceX nutzt er ihn. Seinen keinen Sohn X Æ A-XII nennt er ebenfalls abgekürzt "X".