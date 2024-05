Elon Musk kündigt vierten Starship-Flug für Juni an

Das vierte Starship wird derzeit für den nächsten Testflug vorbereitet. SpaceX teilte auf X erste Fotos der Super Heavy Booster und der Oberstufe am Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica, Texas. In einem Post schreibt CEO Elon Musk, dass der nächst Start bereits in den kommenden 3 bis 5 Wochen stattfinden soll.

Damit dürfte ein Termin zwischen Anfang und Mitte Juni angepeilt werden. Das wäre eine kürzere Pause als zwischen den letzten Testflügen, zwischen denen 7 bzw. 4 Monate lagen. Der letzte Testflug fand im März statt.

