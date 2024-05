Microsoft will PC "reparieren", wenn Bing nicht Standard-Suche ist

Trotz des Aufmotzens der Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz will die Verbreitung von Bing nicht wirklich abheben. Laut Daten der Marktanalysten von Statcounter liegt der Marktanteil der Microsoft-Suchmaschine derzeit bei rund 3,6 Prozent, Google kommt auf fast 91 Prozent.

Microsoft will nun offenbar verstärkt Windows-Nutzer*innen dazu bringen, zu Bing zu wechseln. Das allerdings auf einem etwas zweifelhaftem Weg.

PC Manager will Bing

So ist der von Microsoft zur Verfügung gestellte PC Manager eigentlich ein Tool, um das System zu optimieren. “Es bietet Funktionen wie One-Click-Boost, Speicherbereinigung, Dateiverwaltung und Schutz der Standardeinstellungen vor unbefugten Änderungen”, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Er ist derzeit nur in ausgewählten Märkten verfügbar. Erstmals veröffentlicht wurde er 2022.

Für den PC Manager ist ein Rechner aber nach einem jüngsten Update schon dann nicht optimal eingestellt, wenn als Standard-Suchmaschine Google oder ein anderer Bing-Konkurrent eingestellt ist. Das entdeckte ein*e Anwender*in auf Reddit laut einem entsprechenden Posting. Als “Reparatur” wird dann vorgeschlagen, wieder zu Bing zu wechseln.

Nutzer*innen wenden sich ab

In dem entsprechenden Thread melden sich noch mehr Anwender*innen, die von den zweifelhaften Praktiken berichten. Ob derart aggressives Aufdrängen von Bing wirklich eine zielführende Strategie ist, darf zumindest bezweifelt werden. Manche schreiben, sie hätten das Tool aus genau diesem Grund deinstalliert.

Nutzt ihr Bing?

Verwendet ihr die Microsoft-Suchmaschine? Hier könnt ihr abstimmen:

