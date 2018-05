Elektrogroßhändler spart mit IoT-Plattform 15 Prozent Energie

Die Auswertung durch die App förderte überraschende Ergebnisse zutage. So wurde etwa angenommen, dass der Motorenbereich, in dem beispielsweise rund um die Uhr eine Kabelschneidmaschine in Betrieb ist, den meisten Strom verbraucht. Tatsächlich sind aber die Beleuchtung sowie die IT-Ausstattung der Büros die größten Energieverbraucher im Unternehmen.

Auf Basis dieser Daten wurden Maßnahmen beschlossen, die rasch Erfolg zeigten. So kann die Beleuchtung der Gänge im Zentrallager nun individuell gedimmt werden. So wird ein Bereich, in dem gerade keine Waren liegen, nur schwach ausgeleuchtet. Zudem versuchte man durch bauliche Maßnahmen das Tageslicht besser zu nutzen. Durch diese Maßnahmen allein konnten rund 1400 Euro pro Monat eingespart werden.

Lösung soll anderen Unternehmen angeboten werden

Rexel ist einer der größten Elektrogroßhändler der Welt und beliefert Unternehmen unter anderem mit elektronischen Automatisierungs-, Sicherheits- und Beleuchtungslösungen. Im oberösterreichischen Weißkirchen befindet sich ein 23.000 Quadratmeter großes Zentrallager, in dem rund 160 Mitarbeiter beschäftigt werden. „Die EU-Energieeffizienzrichtlinie hat uns den nötigen Impuls für eine richtige Entwicklung gegeben“, erklärt Michael Hauser, Geschäftsfeldleiter Industrie bei Rexel. Man sei eines der ersten Unternehmen, das Energiedaten an MindSphere überträgt. Entwickler Siemens hat dabei keinerlei Zugriff auf die Daten und stellt lediglich die Infrastruktur zur Verfügung.

Das System soll nun ausgeweitet werden und wird künftig auch im deutschen Zentrallager in Bad Hersfeld eingesetzt. Da der Aufbau der Lager relativ ähnlich ist, ließ sich das Konzept rasch adaptieren. Die Lösung soll aber nicht nur auf Rexel beschränkt bleiben. Das Unternehmen will die Technologie gemeinsam mit Siemens weiterentwickeln und anderen KMUs anbieten.

