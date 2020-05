Elon Musk droht, Tesla-Hauptquartier zu verlegen

Tesla darf an seinem Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, die Produktion nach der Corona-Sperre noch nicht wieder aufnehmen. CEO Elon Musk ist deswegen stinksauer und droht deshalb mit Abwanderung, berichtet TechCrunch. " Tesla wird sein Hauptquartier sofort nach Texas/ Nevada verlegen. Wenn wir die Produktion in Fremont überhaupt aufrecht erhalten, wird das davon abhängen, wie Tesla in Zukunft behandelt wird. Tesla ist der letzte verbleibende Autoproduzent in Kalifornien", lautet ein wütender Tweet, den Musk am Samstag abgesetzt hat.