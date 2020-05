Elon Musk verkauft tatsächlich seine Häuser

"Ich verkaufe fast alle physischen Besitztümer. Werde kein Haus besitzen", twitterte Elon Musk vor drei Tagen. Kurz darauf folgte der Tweet, dass der Tesla-Aktienkurs zu hoch sei, woraufhin dieser sofort um 12 Prozentpunkte nachgab. Auch in den Tagen darauf sorgten Wortmeldungen Musks für Verwunderung. Zweifel am Geisteszustand des Tesla- und SpaceX-CEOs wurden laut. Was manche nicht ernst nahmen, scheint nun aber in die Tat umgesetzt zu werden: Elon Musk ist dabei, seinen Besitz zu verkaufen. Wie TheNextWeb berichtet, machen zwei Häuser den Anfang, die angeblich Elon Musk gehören.