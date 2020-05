Elon Musk hält sich jetzt für einen Videospiel-Helden

Krisen-Gewinner

So hat Musk versucht seine Mitarbeiter in der Tesla-Fabrik weiterarbeiten zu lassen, obwohl dies vom Bundesstaat Kalifornien verboten wurde. Er hat diese Corona-Maßnahme für sinnlos erklärt und meinte im März, dass es bis Ende April nahezu null neue Corona-Fälle in den USA geben werde.

Laut einer Studie von inequality.org gehört Musk bereits jetzt zu den Gewinnern der Krise. Im Zeitraum 1. Jänner 2020 bis 10. April 2020 ist Musks Vermögen um über eine Milliarde US-Dollar gewachsen.

Das Endziel

Immerhin scheint das Endziel des Videospiel-Bösewichts Page sich nicht mit dem von Musk zu decken. Page will mit einer Mega-KI verschmelzen und die Gesellschaft nach seinen Vorstellungen neu formen. Musk hat im Gegenzug schon in der Vergangenheit davor gewarnt, dass KI einen „unsterblichen Diktator“ kreieren könnte.

Musk will hingegen einen Teil der Gesellschaft auf den Mars verlagern – und diese dabei „vermutlich umgestalten“, schreiben einige User in den sozialen Netzwerken: „Damit sein Ego ein Denkmal in der Größe eines Planeten bekommt.“