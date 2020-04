Elon Musks Corona-Prognose erweist sich als grundfalsch

Tesla-Chef Elon Musk hat sich in der Corona-Krise nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Bereits von Beginn der Pandemie an, waren seine Aussagen, Hilfsangebote und Prognosen umstritten und sorgten vor allem in den sozialen Medien für Aufsehen. Eine Vorhersage des Tech-Visionärs erweist sich im Nachhinein als komplett falsch.

Am 9. März schrieb Musk auf Twitter: "Die Panik rund um das Coronavirus ist dumm". "Meine ehrliche Meinung ist, dass der Schaden durch die Panik rund um das Coronavirus viel größer ist, als durch das Virus selbst", meinte Musk am 17. März. Eine Aussage, über die sich zumindest streiten lässt.