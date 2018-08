Elon Musk erklärt, wie er sich den Börsenrückzug von Tesla vorstellt

Musk will sein Unternehmen von der Börse nehmen. Er habe dem Gremium unlängst seine Pläne erläutert und erklärt, warum dies von langfristigem Interesse von Tesla sein könne, teilte der Milliardär am Montag in einem Blogeintrag mit.

Am Ende dieses Treffens sei vereinbart worden, dass er als nächsten Schritt einige der größten Aktionäre von Tesla ansprechen solle. Da er diese aber nicht gegenüber den anderen Aktionären bevorzugen wollte, musste er damit an die Öffentlichkeit gehen, damit alle davon erfahren, so Musks Erklärung, warum er seinen Entschluss bekannt gemacht habe. "Wäre ich Aktionär, würde ich von den Überlegungen wissen wolllen."