Warum Saudi-Arabien helfen könnte, Tesla von der Börse zu nehmen

Dass Softbank Interesse an Tesla hat, ist allberdings nicht von der Hand zu weisen. Denn Softbank war schon einmal in Gesprächen mit Musk über eine Tesla-Beteiligung. Bereits vor einem Jahr habe Musk mit dem japanischen Großinvestor Masayoshi Son und seiner Softbank Group über einen Einstieg bei Tesla und einen möglichen Börsenrückzug gesprochen. Die Gespräche im April 2017 seien wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Eigentümerstruktur aber gescheitert.

Auch an einem möglichen Investment vom saudi-arabische Staatsfonds (Public Investment Fund PIF) gibt es Zweifel. Reuters berichtet, dass zeigen die Manager des Staatsfonds kein Interesse an einer größeren Tesla-Beteiligung. Der PIF hatte vor nicht allzu langer Zeit 45 Milliarden in Softbank investiert und wolle abwarten, wie Softbank an die Sache herangeht.