Nach Musk-Tweet: US-Börsenaufsicht nimmt Tesla ins Visier

Schon zuvor am Mittwoch hatten sich Experten gefragt, ob die SEC wohl tätig werde. Schließlich sind börsennotierte Unternehmen an bestimmte Regeln gebunden, wenn es um potenziell kursrelevante Mitteilungen geht. Musk hatte am Dienstagabend getwittert, er erwäge, den Elektroauto-Pionier von der Börse zu nehmen. Dabei hatte er einen Preis von 420 Dollar (362,41 Euro) pro Aktie ins Spiel gebracht.