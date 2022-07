Elon Musk will Kindergeld bei Tesla & Co "drastisch erhöhen"

Elon Musk kündigte an, künftig das Kindergeld und weitere Benefits für Familien (z.B. Karenz) mit Kindern in seinen Unternehmen „drastisch zu erhöhen“. Damit will er gegen die „Unterbevölkerungskrise“ vorgehen, die laut seiner Aussage „die größte Gefahr darstellt, mit der die Zivilisation zu kämpfen“ habe, heißt es in einem Bericht von The Verge.

Musk hofft, dass andere Unternehmen in den USA nachziehen werden. Genauere Details zu seinen Plänen will er im Laufe des nächsten Monats vorstellen.