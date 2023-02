Elon Musk ist kurz davor, wieder reichster Mensch zu sein

Erst hat der starke Rückgang der Tesla-Aktien dazu geführt, dass Elon Musk von seinem Thron als reichsten Menschen der Welt gestoßen wurde. Nun könnten ihm die Aktien seinen Titel wieder zurückbringen. Denn die sind, besonders nach den Preissenkungen des Unternehmens für seine gesamte Autopalette, in diesem Jahr um 74 Prozent gestiegen.

Am Mittwoch beendeten die Aktien den Handel mit einem Plus von 2,38 Prozent, wie Teslarati berichtet. Damit stieg der Marktkapitalisierungswert des Unternehmens auf 677,87 Milliarden US-Dollar. Elon Musks Nettovermögen erreichte damit 191 Milliarden US-Dollar. Damit hinkt er Bernard Arnault, dem aktuell reichsten Mann der Welt, mit nur 1 Milliarde US-Dollar nach.

Musk bekommt Eintrag in Guinness Buch der Rekorde

Der Vorstandsvorsitzende von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der weltgrößten Hersteller von Luxusgütern, überholte Musk im Dezember 2022, als die Tesla-Aktie zurückging. Um die Twitter-Übernahme finanzieren zu können, verkaufte Musk Tesla-Aktien. Diese erlebten einen enormen Einbruch.

Musks Verluste waren sogar so hoch, dass er einen Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde bekam: als die Person mit dem größten Vermögensverlust in der Geschichte. Die futurezone hat berichtet.