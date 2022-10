Elon Musk kauft Twitter und feuert Führungsspitze: Will selbst CEO werden

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat laut Medienberichten am späten Donnerstag seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter abgeschlossen. Seine Ära begann demnach mit Entlassungen in der Chefetage des Social-Media-Unternehmens. Am Donnerstag seien unter anderem der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten unter anderem der Sender CNBC und das Wall Street Journal in der Nacht auf Freitag.

Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen, hieß es.

Musk hatte Agrawal und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Agrawal und Segal waren in der Twitter-Zentrale in San Francisco, als der Deal abgeschlossen wurde, und wurden hinausbegleitet, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Neuer Chef dürfte laut einem Bericht von Bloomberg Musk selbst werden. Auf lange Sicht könne er den Spitzenjob aber an jemand anderen abgeben. Auch möchte der Unternehmer die lebenslangen Sperren für Nutzer*innen abschaffen. Von einer solchen - nach bisherigen Angaben unumkehrbaren Verbannung - ist unter anderem der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump betroffen.

"Der Vogel ist befreit"

Musk deutet in seiner üblichen Manier den Abschluss der Twitter-Übernahme mit einem etwas kryptischen Tweet an. "Der Vogel ist befreit", schrieb Musk in der Nacht auf Freitag beim Kurznachrichtendienst ohne weitere Details. Das Twitter-Logo ist ein blauer Vogel - und Musk hatte stets betont, die Plattform von aus seiner Sicht zu starken Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu befreien. Kritiker befürchten, dass er damit Hassrede und Hetze Vorschub leisten könnte, gegen die Twitters Teams seit Jahren ankämpfen.