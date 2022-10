"Rücksichtslose Drohung": Twitter-Personal konfrontiert Elon Musk

Nun haben die Twitter-Mitarbeiter*innen einen offenen Brief verfasst, in dem sie gegen Musks angekündigtes Vorhaben protestieren. Sie nannten es eine „rücksichtslose Drohung" und würde das Vertrauen der Nutzer*innen in Twitter untergraben.

Mit Würde behandelt werden

In dem Brief fordert das Personal Respekt, Sicherheit, Schutz und Würde sowie eine transparente, schnelle und durchdachte Kommunikation rund um deren Arbeitsbedingungen. „Wir fordern, mit Würde behandelt zu werden und nicht als Schachfiguren in einem Spiel von Milliardären“, heißt es weiter.

Eine Bedrohung für die Mitarbeiter von Twitter sei eine Bedrohung für die Zukunft von Twitter. "Sie bedrohen unseren Lebensunterhalt, den Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit für Inhaber eines Visums, in dem Land zu bleiben, in dem sie arbeiten. Wir können unsere Arbeit nicht in einem Umfeld ständiger Schikane und Drohungen verrichten“.

Elon Musk wird sich bald entscheiden

Der Brief wurde laut Time Elon Musk und dem Twitter-Vorstand übermittelt. Wie sich die Zukunft der Plattform und ihren derzeitigen Mitarbeiter*innen entwickeln wird, könnte sich schon bald zeigen. Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks laut US-Medien bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag (28. Oktober) abschließen.