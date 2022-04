Twitter-Chef: Sind "keine Geiseln" von Elon Musk

Musk selbst reagierte umgehend via Twitter mit passiv-aggressiven Fragestellungen, wie viel Twitter-Anteile der Investor tatsächlich besitzt und wie sie es mit Meinungsfreiheit halten.

Ob Musks Übernahmeversuch erfolgreich sein wird, ist indes noch völlig offen. The Information berichtete zuvor, der Twitter-Verwaltungsrat wolle sich gegen Musks Übernahmeversuch zur Wehr setzen. Der saudi-arabische Investor Prinz Alwaleed bin Talal , eine der größten Aktionäre neben Musk, sprach sich indes gegen das Angebot aus .

Man werde im besten Interesse der Aktionär*innen handeln. Wann es eine Entscheidung geben soll, ließ Agrawal offen. Das frustrierte einzelne Mitarbeiter*innen, die sich konkrete Ansagen gewünscht hätte, wie The Verge berichtet.

Twitter lässt sich nicht von dem Kaufangebot Elons Musks " als Geisel halten ". Dies hat CEO Parag Agrawal nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person am Donnerstag (Ortszeit) vor Mitarbeiter*innen des Unternehmens versichert.

Musk zweifelt selbst

Musk selbst hegte im Rahmen eines Ted-Interviews Zweifel an seinem Erfolg. „Ich bin nicht sicher, dass ich tatsächlich in der Lage sein werde, es zu kaufen“, räumte der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla bei einem Konferenzauftritt am Donnerstag ein. Er habe aber die nötigen Mittel, um den über 40 Milliarden Dollar schweren Deal durchzuziehen, betonte der 50-Jährige.