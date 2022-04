Elon Musk zieht doch nicht in Twitter-Verwaltungsrat ein

Der Tesla-Chef entschied sich am Tag seiner Ernennung gegen Einzug in den Verwaltungsrat.

Nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter zieht Tech-Milliardär Elon Musk doch nicht in den Verwaltungsrat des Konzerns ein.

Seine Ernennung hätte offiziell am 9. April in Kraft treten sollen, „aber Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Verwaltungsrat nicht mehr beitreten wird“, schrieb Twitter-Chef Parag Agrawal am Sonntagabend. „Ich glaube, dass dies das Beste ist.“ Man werde weiterhin offen für Musks Input sein.