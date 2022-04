Elon Musk will Twitter komplett kaufen, für 41 Milliarden Dollar

Musk kündigte an, dass er Twitter nach einem Erwerb von der Börse nehmen wolle. In seiner jetzigen Form könne das Unternehmen nicht gedeihen, schrieb Musk an den Vorsitzenden des Twitter-Verwaltungsrats, Bret Taylor. Twitter habe großes Potenzial. Musk habe vor es freizusetzen.

"Endgültiges Angebot"

Es handle sich um ein endgültiges Angebot, heißt es in dem Schreiben weiter. Werde es nicht akzeptiert, müsste er seine Position als Aktionär überdenken.

Musk selbst scheint jedenfalls davon auszugehen, dass sein Angebot angenommen wird. In Sprachnachrichten von Musk an Taylor, die den bei der SEC eingereichten Unterlagen transkribiert beiliegen, heißt es: "Es ist ein hoher Preis. Deine Aktionäre werden es lieben."

Anfang April war bekannt geworden, dass der Tesla-Gründer mit einer Beteiligung von 9,2 Prozent zum größten Aktionär von Twitter wurde. Musk hatte zuvor immer wieder heftige Kritik an dem Kurznachrichtendienst geübt, auf dem er fast 82 Millionen Follower hat.

Erfolgsaussichten unklar

Die Erfolgsaussichten von Musks Übernahmeversuch sind unklar. Twitter hat mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen 2 bis 8 Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Großaktionäre vom Verkauf zu überzeugen.



Dass Musk eine Übernahmeattacke starten könnte, wurde von Beobachtern bereits vermutet, nachdem er am Wochenede einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens ausschlug. Laut einer Vereinbarung mit Twitter hätte er sich damit nämlich verpflichtet, seinen Anteil nicht über 14,9 Prozent zu erhöhen. Der Verzicht auf die Mitgliedschaft in dem Aufsichtsgremium öffnet Musk hingegen die Tür, um mehr Anteile zu kaufen.



Twitter war zuletzt insgesamt gut 36 Milliarden Dollar wert. Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt - vor allem dank seiner Beteiligungen am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX. Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen zu jüngsten Aktienkursen auf rund 260 Milliarden Dollar.