Elon Musk will mit Boring Company Tunnel in Las Vegas bauen

Die Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) hat Elon Musks Boring Company ausgesucht, um einen Besuchermagnet im Convention Center in Las Vegas zu errichten, sagt Steve Hill von der LVCVA. Wenn die Direktoren zustimmen, ist das Ziel, möglichst rasch einen Tunnel zu graben, und Fahrgäste zu transportieren. Der Tunnel soll dabei zuerst relativ klein sein und nur das Convention Center selbst beinhalten und nicht etwa zum Flughafen oder anderen Attraktionen in Las Vegas reichen, heißt es in einem Bericht von The Verge. Elon Musk verspricht in einem Tweet, sogar bis Ende des Jahres damit fertig zu sein.