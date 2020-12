Elon Musk wollte Tesla an Apple verkaufen

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstagabend von einem bemerkenswerten Plan getwittert, den er vor einigen Jahren hatte. So wollte der Tesla-Chef das Elektroauto-Unternehmen zu einem stark vergünstigten Preis an Apple verkaufen.

2017 steckte Apple aufgrund des ressourcenintensiven Model-3-Programms in starken finanziellen Schwierigkeiten. Gescheitert ist Musks Angebot an einem simplen Problem: Apple-Chef Tim Cook verweigerte das Meeting.