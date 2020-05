Analysten: "Tesla ist wie Apple vor 20 Jahren"

Unterstützung für Musk

Es gäbe zahlreiche Parallelen zwischen Apple unter Steve Jobs und Tesla unter Elon Musk, so Huberty. "Niemand anderer als der Firmengründer selbst widmet sich derart leidenschaftlich seinem Unternehmen", schreibt Huberty, "Für den Gründer wird das Unternehmen zu seinem Leben und sein Leben wird zum Unternehmen." Diese Dynamik habe allerdings sowohl positive als auch negative Aspekte.

So könne es beispielsweise einige sehr gute Jahre geben, in denen das Unternehmen von enormen Wachstum und Innovationen getrieben wird. Doch dann würden irgendwann Angelegenheiten anstehen, die einen Firmengründer und Visionär ablenken. "In dieser Phase ist es für einen Gründer wichtig, sich mit starken Geschäftsführern zu umgeben und für Transparenz und längerfristige Nachfolgepläne zu erstellen", schreibt die Analystin.

Insofern sei Tesla wie Apple vor 20 Jahren, so Huberty. " Tesla ist ein Unternehmen, das anders denkt und unglaublich innovativ ist und das in einer Branche, die dringend einen Innovationsschub benötigt." Und genau hier stelle sich die Frage, ob ein operativer Leiter nicht sinnvoll wäre, der sich bei Tesla um das Alltagsgeschäft, abseits von Innovation und Visionen, kümmert.