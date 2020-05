Musk droht Tesla-Arbeitern: Rechtsbruch oder kein Geld

Tesla-CEO Elon Musk setzt alles daran, um die Elektroauto-Produktion im kalifornischen Stammwerk Fremont trotz immer noch geltender Ausgangsbeschränkungen wieder aufzunehmen. Er scheut dabei vor keinem Mittel zurück.

Weil das Alameda County die nicht verbindlichen kalifornischen Vorgaben zur Lockerung der Anti-Coronavirus-Maßnahmen nicht umsetzt, hat Musk es verklagt. Dann sperrte Musk seine Fabrik eigenmächtig wieder auf und nun treten E-Mails an Mitarbeiter zutage, in denen Angestellte, die in Heimisolation bleiben wollen, offen gedroht wird.

Mail von Musk

In einer E-Mail, an die der Guardian gelangt ist, heißt es u.a.: "Wenn dir das Zurückkommen zur Arbeit nicht passt, kannst du unbezahlt daheim bleiben. Wenn du dich allerdings nicht zur Arbeit meldest, könnte das deinen Anspruch auf Arbeitslosengeld reduzieren oder auslöschen, je nach Regeln in deinem Heimatstaat."