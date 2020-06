EMC: Kein Verständnis für Amazon-Cloudprobleme

Der erste Tag der EMC World 2011 stand ganz im Zeichen von Cloud Computing und der Auswertung riesiger Datenmengen. EMC-Chef Joe Tucci ließ in seiner Keynote keinen Zweifel daran, dass der Weg in die Cloud für Unternehmen längst geebnet ist. Angesprochen auf den jüngsten Datenverlust bei Amazons Cloud-Service, merkte Tucci mit einem Seitenhieb an, dass Amazon eben "neu im Geschäft ist".

von Martin Stepanek