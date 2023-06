Österreichisches Lithium wird wohl in Saudi-Arabien verarbeitet

Die australische Firma European Lithium treibt die Vorbereitungen für einen Lithium-Abbau auf der Koralm voran. Noch im Juni sollen die Abbaurechte in ein Unternehmen an der US-Technologiebörse NASDAQ eingebracht werden - mit einer Marktkapitalisierung in der Nähe der Milliarde Dollar. Dafür zeichnet sich ab, dass die Weiterverarbeitung des Erzes zu batteriefähigem Lithium in Saudi-Arabien statt in Wolfsberg stattfindet, sagte CEO Dietrich Wanke im Gespräch mit der APA.

"Europa nicht wettbewerbsfähig"

Denn European Lithium steht kurz davor, eine verbindliche Vereinbarung mit der saudi-arabischen Firma Obeikan zur Herstellung batteriefähigen Lithiums abzuschließen. Gegen die Verarbeitung des Erzes zu hochwertigem Lithium in Kärnten hätten vor allem die "ausufernden Energiekosten" gesprochen, so Wanke. Die Gewinnung von reinem Lithium aus dem Erz sei energieintensiv und brauche Gas. Die jüngsten Preisexplosionen hätten "eine dreiviertel Milliarde Dollar Mehrkosten" bedeutet. "Da muss man knallhart sagen, dass Europa für diese Industrien zur Absicherung der Energiewende nicht wettbewerbsfähig ist."

Geplant war der Bau eines hydrometallurgischen Werks südlich der Bezirksstadt Wolfsberg, wo jährlich 70.000 Tonnen konzentriertes Erz (Spodumen) zu knapp 9.000 t batteriefähigem Lithium (LHM) verarbeitet werden sollten. Dort hätten laut Ankündigung von 2018 etwa 130 Stellen im Drei-Schicht-Betrieb entstehen sollen, in Summe also an die 400 Jobs. Dieser Arbeitsschritt soll nun voraussichtlich in Saudi-Arabien erfolgen. Wanke betont, dass weder die für das Werk in Wolfsberg nötige UVP noch steuerliche Vorteile in Saudi-Arabien für die Neuausrichtung ausschlaggebend gewesen seien. Aber die US-Partner hätten gesagt "Finger weg von energieintensiven Industrien in Europa".

Statt dessen soll das Spodumen nun in Containern nach Saudi-Arabien verschifft werden. Die Kosten seien "marginal", müsse das Erz doch nur per Lkw 20 Minuten zum Koralmtunnel gebracht und dann per Bahn und Schiff abtransportiert werden, sagt Wanke.