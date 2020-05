Ex-Laudamotion-Mitarbeiter spricht von haarsträubenden Erfahrungen

Techniker mussten googlen

Auch seien die technischen Umstände katastrophal. So seien nicht alle Techniker ausreichend ausgebildet und hätten mitunter googlen müssen, bevor sie ein Flugzeug kontrollieren, für das sie nicht geschult waren. Ryanair fliegt vor allem mit der Boeing 737-800, bei Laudamotion kommt der Airbus A320-200 zum Einsatz. Er erzählt weiter, dass die Flugzeuge mitunter in fluguntüchtigem Zustand abhoben. So sei ein Pilot verbotenerweise mit kaputten Bordcomputern geflogen, da er unter Zeitdruck stand. Er fügte an: „Ich werde mich sicher nicht mehr in ein Flugzeug von Lauda setzen“.

Zudem habe man das Bargeld aus dem Bordverkauf in einem Safe gesammelt und einmal wöchentlich in roten Ledertaschen von der Crew nach Taiwan oder Malaga transportiert, berichtet der ehemalige Flugbegleiter. Es soll sich um 30.000 bis 60.000 Euro wöchentlich gehandelt haben, die man am Zielort einem Ryanair-Mitarbeiter übergeben habe. So sei das Geld am deutschen und österreichischen Staat vorbei nach Dublin transportiert worden. Eine Meldung durch Lauda-Mitarbeiter beim deutschen Finanzamt habe ergeben, dass man dagegen nichts unternehmen könne.

Derzeit befindet sich die Fluggesellschaft im Streit mit der Gewerkschaft. Sie kam der Forderung der neue Kollektivvertrag dürfe die Armutsschwelle von 1.300 Euro nicht unterschreiten, bisher nicht nach. 400 der 500 Mitarbeiter am Standort Wien wurden bereits beim AMS angemeldet. Ryanair will die Flüge von Wien aus künftig selbst übernehmen.