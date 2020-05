Flugverkehr in Europa steigt wieder leicht an

Airlines nehmen Betrieb wieder auf

Das Flugaufkommen dürfte in den nächsten Tagen noch weiter steigen. So haben mehrere Airlines angekündigt, ihre Verbindungen teilweise wieder aufnehmen zu wollen. Seit Dienstag fliegt etwa die niederländische Airline KLM täglich mehrere Destinationen in Europa an, darunter Barcelona, Rom, Budapest oder Prag. Passagiere müssen in den Maschinen Masken tragen. Auch WizzAir fliegt seit 1. Mai wieder einige Destinationen von Wien aus an. Zur Auslastung hält man sich aktuell jedoch bedeckt.

Egal bei welcher Airline, Passagiere müssen sich zukünftig auf zahlreiche neue Hygienevorschriften einstellen, bevor sie ins Flugzeug steigen.