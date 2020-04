"Freie Mittelsitze verteuern Flugtickets um 50 Prozent"

Luftfahrtverbände und Behörden arbeiten bereits an Lösungen, wie der Luftverkehr trotz Corona-Pandemie wieder langsam aufgenommen werden kann. Im Interview mit der futurezone warnt Luftfahrtexperte Kurt Hofmann allerdings vor überzogenen Hoffnungen: "Egal, welche Lösungen wir in der Phase bis zu einem Corona-Impfstoff oder funktionierenden Medikamenten finden: Das ist und bleibt die größte Krise in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Die Pleitewelle kommt ja erst."

2,3 Millionen Jobs in Gefahr

Hofmann zufolge ist Europa der am schwersten betroffene Kontinent. 2,3 Millionen Jobs würden auf der Kippe stehen. Denn während größere Länder wie die USA, Russland oder China in der Übergangsphase zumindest mit Inlandsflügen den kontrollierten Betrieb wiederaufnehmen könnten, sei die Situation in Europa aufgrund der Vielzahl an kleinen Ländern und unterschiedlichen Fortschritten bei der Corona-Eindämmung ungleich komplizierter.