Fabasoft: "Europa ist die bessere Zivilisation"

Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem an der Technischen Universität Graz entwickelten "Secomo" ein System an, das eine durchgehende Verschlüsselung von Daten sicherstellen soll. Anders als bei vielen Verschlüsselungslösungen passiert die Verschlüsselung nicht erst auf den Servern in der Cloud, sondern schon auf sämtlichen Endgeräten. Android- und iOS-Smartphones und -Tablets sowie Webbrowser und andere Computersysteme werden unterstützt.

Um die maximale Sicherheit gewährleisten zu können, wird der Schlüssel nicht am Endgerät abgespeichert. Auch hat der Cloud-Anbieter - in diesem Fall Fabasoft - keinen Zugang zum Schlüssel. Daten bleiben so selbst bei einem Angriff auf den Cloud-Betreiber geschützt. Um eine rein europäische Lösung anbieten zu können, setzt Fabasoft beim Sicherheitsmodul (HSM), das für die Schlüsselverarbeitung notwendig ist, auf einen deutschen Hersteller.