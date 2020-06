Facebook drängt mit neuen Funktionen in Unternehmen

Das weltweit größte Online-Netzwerk Facebook will in Zukunft auch verstärkt in Unternehmen zum Einsatz kommen. Mit „ Facebook at Work“ will der Konzern laut einem Bericht der Financial Times verstärkt bei der firmeninternen Kommunikation mitmischen. Unternehmen sollen neue Werkzeuge geboten werden, um Facebook firmenintern besser einsetzen zu können. So soll es möglich sein, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, sie direkt auf der Plattform abzuspeichern und sich darüber auszutauschen.

Außerdem sollen berufliche Kontakte in dem Netzwerk in Zukunft gesondert verwaltet werden und eine Trennung zwischen privatem und beruflichem Profil eingeführt werden. Die Unternehmensversion soll wie das gewohnte Facebook aussehen und zumindest zum Start des Dienstes kostenlos genutzt werden können.

„ Facebook at Work“ werde bei dem Online-Netzwerk selbst bereits zur firmeninternen Kommunikation genutzt, nun wurde die Testphase auch auf andere Firmen ausgeweitet. Facebook selbst wollte sich auf Anfrage der futurezone nicht dazu äußern.