Facebook: Mehr Gewinn und Nutzer trotz Krisenjahr

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit: Facebook profitierte vor allem vom Wachstum in Asien, beispielsweise in Indonesien, den Philippinen und Indien, wo 16 Millionen Nutzer hinzukamen. Auf dem Heimatmarkt Nordamerika legte man lediglich um eine Million Nutzer zu. Auch in Europa scheinen die Nutzer Facebook nach den Skandalen vergeben zu haben. Während im zweiten und dritten Quartal die Nutzer um je eine Million schrumpfte, legte man im vierten Quartal um sechs Millionen Nutzer zu.