FH Technikum Wien: Spiele programmieren als Knochenjob

Dass es keine umfassende Ausbildungsstätte gibt, die von Programmieren über Design und Grafik alles unterrichtet, sieht Hofmann nicht als Problem. „Die Industrie will spezialisierte Profis, die ein Gebiet sehr gut beherrschen. Jemand, der von allem ein bisschen was kann, hat keine Chancen.“ Außerdem sei der Fokus auf Programmieren schon alleine deswegen gerechtfertigt, weil das Gebiet sehr weit reichend ist. Eine Bedarfsanalyse hätte zudem gezeigt, dass der Bedarf nach Programmierern in der Industrie am größten ist. Grafiker und Animatoren seien weit weniger gewünscht.

Großer Andrang

„Pro Jahrgang nehmen wir 15 Studenten auf. Sie müssen fachliche Vorkenntnisse aufweisen und eine Aufnahmsprüfung bestehen“, sagt Hofmann. Ein Bacc-Abschlusses, bevorzugt eines technischen Studiums, ist verpflichtend. „Wir sehen uns alle Bewerbungen genau an. Man muss aber auf jeden Fall technisch und mathematisch gut sein“, sagt Hofmann. Unter den Einreichungen finden sich immer wieder Leute, die Ihren Zeitvertreib zum Beruf machen wollen und glauben, durch langes Spielen genügend Erfahrung für ein Studium zu besitzen. Auch Mütter rufen an, um sich für ihre Computer spielenden Kinder zu informieren. Wenn die Vorkenntnisse fehlen, werden diese Bewerber abgelehnt und auf das Informatikstudium verwiesen. „Wer Talent hat und es unbedingt schaffen will, studiert das zuerst und kommt dann wieder“, so Hofmann. „Junge Leute haben oft ein falsche Einstellung von Spieleentwicklung. Nur weil Spielen Spaß macht, heißt das nicht, dass die Arbeit dahinter ebenso unterhaltsam ist“, sagt Hofmann.

Breites Spektrum mit viel Technik

Um Illusionen zu nehmen und Studenten auf den harten Alltag in der Branche vorzubereiten, versucht der Lehrplan alle wichtigen Aspekte abzudecken. In den Vorlesungen, Übungen und Seminaren geht es um effizientes Programmieren, Algorithmen, Analyse von Laufzeitverhalten, aber auch Netzwerk-Technik oder Datenvisualisierung. Des weiteren wird auf wirtschaftliche und rechtliche Aspekte eingegangen. Trotz des sehr umfassenden und komplexen Lehrplans gebe es Hofmann zufolge kaum Studienabbrecher. „Alle sind engagiert und wissen, was sie wollen.“