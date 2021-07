Folien aus Österreich schützen Internet-Satelliten

Das US-Unternehmen OneWeb will mit Hunderten Klein-Satelliten weltweit kostengünstigen Internetzugang ermöglichen. 2018 sollen die ersten Satelliten starten. Vor den extremen Temperaturverhältnissen auf ihrer Flugbahn in rund 750 Kilometer Höhe werden sie durch Folien aus Österreich geschützt. Die Wiener Weltraumfirma Ruag Space liefert die Thermalisolation, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Airbus und OneWeb, die 2016 das Gemeinschaftsunternehmen OneWeb Satellites gegründet hatten, haben Ende Juni ihre erste Fertigungslinie für Satelliten im südfranzösischen Toulouse eröffnet. In der 4.600 Quadratmeter großen Anlage sollen zehn Pilot-Satelliten hergestellt werden, um neue Produktionsverfahren zur Massenfertigung von Satelliten zu erproben. Die große Serienproduktion für insgesamt 900 Satelliten soll dann in mehreren Fertigungslinien in einem Werk nahe des NASA-Weltraumbahnhofs in Florida ablaufen, das diese Woche eröffnet wurde.