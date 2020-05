Ford-Chef könnte Steve Ballmer nachfolgen

Das Microsoft-Sondergremium zur Suche eines neuen Chefs habe sich nach Ballmers überraschender Rücktrittsankündigung Mitte August bereits mehrfach mit Großaktionären getroffen, hieß es in den Kreisen. Dabei sei eine ursprüngliche Liste mit den Namen von rund 40 interner und externer Kandidaten inzwischen zusammengestrichen worden. Noch in diesem Jahr könne eine Entscheidung fallen. Welche Namen auf der Liste stehen und ob auch das Sonderkomitee Mulally und Lawrie in Erwägung zieht, war zunächst allerdings unklar. Microsoft wollte sich am Montag nicht dazu äußern. Mulally und Lawrie waren zunächst nicht für Stellungnahmen zu erreichen. Mulally hatte vergangenen Woche erklärt, er konzentriere sich völlig auf seinen Job bei Ford. Ballmer will binnen eines Jahres seinen Posten aufgeben.