Fujitsu: Marktplatz für Cloud-Anwendungen

Fujitsu will sich im nächsten Geschäftsjahr mit voller Kraft auf Cloud-Lösungen stürzen. Das gab der CEO von Fujitsu Solutions, Rolf Schwirz, am Mittwoch beim diesjährigen Fujitsu Forum in München bekannt. "Unsere Kunden fragen heutzutage nicht mehr, was die Cloud ist, sondern wie man sie nutzen kann", erklärte der CTO des Unternehmens, Joseph Reger vor Journalisten. Die Cloud sei auch für Start-ups ohne eigene IT-Infrastruktur gut geeignet.

Doch auch in der Cloud benötigt man Software-Lösungen, wie etwa zur Abrechnung über Kreditkarte. Diese Software-Lösungen werden laut Reger immer mehr demokratisiert. "Ein Viertel der Software wird heutzutage von Bürgern oder Einzelunternehmen gemacht", so der CTO. Auch kleine Unternehmen haben heutzutage in dem Bereich Chancen, wenn sie gute Ideen haben und diese auch umsetzen können.

"Pay As You Use"-Modell

Mit dem Business Solutions Store soll es künftig eine Plattform für unabhängige Software-Anbieter geben, die dort ihre Lösungen als " Software as a Service" vermarkten können. Dabei fallen für die Anbieter am Anfang keine Kosten an. Fujitsu setzt auf das klassische Gewinnbeteiligungs-Modell "Pay As You Use". Das heißt, dass die Einnahmen zwischen dem Anbieter und Fujitsu aufgeteilt werden, wenn dieser Software über den Store verkauft.

Der Anteil der Einnahmen, den Fujitsu dadurch bekommt, beläuft sich laut Reger "unter 30 Prozent". Das sei dies allerdings nur möglich, weil Fujitsu "beträchtliche" Investitionen in die Hand genommen hat, um den Online-Marktplatz umzusetzen, so Reger. Alle Prozesse, auch die Abrechnung mit dem Nutzer der Anwendungen, werden über die Fujitsu Global Cloud-Plattform abgewickelt.