Google: 100 Tage Larry Page

Am 4. April hat der Firmengründer wieder das Ruder im Konzern übernommen. Bisher war in der Öffentlichkeit so gut wie nichts von ihm zu hören. Der Aktienkurs befand sich seit dem Führungswechsel lange Zeit auf Talfahrt. Nun liegen alle Hoffnungen auf Google+.

. Der Amtsantritt verlief ohne großen öffentlichen Auftritt und auch in den darauf folgenden drei Monaten hat sich Page so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Dass sich der Google-Mitbegründer lieber auf seine technischen Visionen konzentriert, anstatt sich medienwirksam in Szene zu setzen, ist kein Geheimnis. Doch manche Investoren zeigen sich nach wie vor etwas verunsichert vom Wechsel an der Google-Spitze – dass Page nicht zu ihnen spricht, hat der Google-Aktie in den ohnehin schwierigen vergangenen Monaten vermutlich keinen Gefallen getan. Insgesamt verlor das Papier seit Anfang April um fast 100 Dollar an Wert.

Das erste Quartalsergebnis, das im April etwa zwei Wochen nach Pages` Amtsantritt präsentiert wurde, bescherte dem neuen alten Google-Chef schon keinen leichten Start: Trotz eines Gewinns von 1,6 Milliarden Euro im ersten Quartal blieb Google hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Nach Veröffentlichung der Zahlen fiel die Aktie gleich um mehr als fünf Prozent.

„Eine Schwäche war in den vergangenen Monaten auf jeden Fall sichtbar“, sagt Leopold Salcher, Analyst bei der Raiffeisen Centrobank, im Gespräch mit der futurezone. Zwar habe der allgemeine Branchentrend über weite Strecken hinweg ein recht ähnliches Muster gezeigt, „es gab aber durchaus Besorgnis Google betreffend“, so Salcher. „Da wären zum Beispiel die Ängste, dass Facebook dem Unternehmen immer mehr an Wasser abgraben könnte.“

Google+ bringt TrendwendeMit dem Start von Googles Netzwerk Google+ brachte der Konzern den bislang größten Erfolg unter Larry Pages` Führung zustande und will diese Ängste nun ausräumen. Der neue Service wurde sowohl von medialer als auch von Branchenseite überwiegend positiv aufgenommen. Auch an der Börse reagierte man mit Wohlwollen: Der Aktienkurs legte seit dem Start von Google+ erstmals seit Monaten wieder markant zu, der Marktwert stieg um 20 Milliarden Dollar. So ruhen nun alle Hoffnungen darauf, dass sich Google diesmal endlich auch im Social Web positionieren und Facebook Marktanteile abluchsen kann. Der Konzern ist zwar nach wie vor die dominierende Größe in punkto Information und Suche, die boomenden sozialen Aspekte im Netz wurden bisher jedoch vernachlässigt oder nicht erfolgreich umgesetzt.

„Wie sich der Start von Googles neuem Netzwerk auf das Geschäft auswirkt, wird man erst am 14. Juli wirklich sehen, wenn das zweite Quartalsergebnis vorgelegt wird“, sagt Salcher. Dann erst seien konkrete Aussagen von Analystenseite möglich. Der Wechsel an der Unternehmensspitze habe Anfang April kurzfristig etwas Erleichterung gebracht. „Ich würde aber den Führungswechsel für die Gesamtentwicklung des Konzerns nicht überbewerten“, so Salcher. Eric Schmidt habe unter anderem auch abdanken müssen, weil die Entscheidungswege innerhalb des Unternehmens zu langsam geworden waren. „Wenn es Google gelingt, hier intern wieder auf Kurs zu kommen, dann es ist auch nicht wirklich ausschlaggebend, ob Page nun eher ruhig und zurückgezogen ist. Ich denke, das sehen auch viele Investoren ähnlich.“