Google investiert halbe Milliarde in chinesischen Einzelhändler JD.com

Google will mit einer Investition in den chinesischen Einzelhandelsgiganten JD.com sein Standbein in der Volksrepublik vergrößern. Insgesamt steckt der weltgrößte Suchmaschinenanbieter 550 Millionen Dollar in die chinesische Nummer zwei hinter Alibaba. Beide Konzerne erklärten am Montag, die Beteiligung in Höhe von weniger als einem Prozent sei Teil einer Partnerschaft. Google werde auch JD.com-Produkte auf seiner Shopping-Plattform bewerben.

Für Google ist die Kooperation eine Möglichkeit, seine Präsenz in China auszubauen, obwohl große Teile seines Geschäfts wie beispielsweise die Suche von den Behörden blockiert werden. JD.com, an dem unter anderem Tencent Anteile hält, wiederum kann auf neue Kunden in den USA und Europa hoffen. Der chinesische Einzelhandel wächst aufgrund der größer werdenden Mittelklasse und einer bisher vergleichsweise schlechten Infrastruktur rasant.