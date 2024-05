Warum Israel viele seiner eigenen Drohnen abschießt

Israels Militär tut sich angeblich oft schwer dabei, Drohnen als die eigenen zu identifizieren, weshalb sie oft abgeschossen werden. Das "Friendly Fire" richtet sich dabei immerhin nur gegen Fluggeräte ohne Personen an Bord. Es geht aber offenbar ziemlich viel Material drauf, das Israels Militär eigentlich unterstützen sollte. Ein Offizier der US Marines hat bei einer Veranstaltung Einblicke in diese Problematik gegeben.

Bei Unklarheit sofort Abschuss

40 Prozent der UAS (Unmanned Aircraft Systems), die von Israel abgeschossen werden, sind angeblich eigene Fluggeräte, berichtet The War Zone unter Berufung auf den Offizier Michael Pruden. "Bei Einsätzen von Israel in Gaza, wenn Soldaten da kleine UAS sehen, was machen sie, wenn es sich nicht sofort identifizieren lässt? Sie schießen es ab", sagt Pruden. Weil Angriffe durch Drohnen sehr schnell erfolgen können, bleibt wenig Zeit, um abzuklären, wer das Fluggerät steuert.

