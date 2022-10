Google baut Rechenzentrum in Oberösterreich

Der Konzern will im oberösterreichischen Kronstorf eine Google Cloud Region schaffen.

Das Gebiet in Kronstorf bzw. Hagelsberg befindet sich demnach schon seit längerer Zeit im Besitz des Konzerns. Nun wurde offiziell bekannt gegeben, dass dort ein Rechenzentrum entstehen soll. Der Baustart wird allerdings noch einige Zeit auf sich warten lassen. Genauere Angaben zum Bauvorhaben macht Google nicht.

Vor Ort könnten im Vollbetrieb bis zu 100 qualifizierte Vollzeitkräfte beschäftigt werden, so Google. Google schätzt, dass mit der Existenz der Cloud Region in Österreich bis 2030 etwa 4 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen werden können. Zudem soll die Nutzung der Google Cloud Region bei Unternehmen in Österreich dabei helfen, bis 2030 15.000 Arbeitsstellen zu schaffen.

Google besitzt derzeit 35 Cloud Regionen. Die Regionen zeichnen sich dadurch aus, dass dort eines oder mehrere physische Rechenzentren betrieben werden (mehr dazu hier). In Österreich nutzen etwa Erste Bank und Vienna Insurance Group die Google Cloud Dienste.